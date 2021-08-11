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Страдающим от постковидного синдрома россиянам посоветовали больше гулять

  /   Обновлено: 11 августа 2021 06:22
Общество
Страдающим от постковидного синдрома россиянам посоветовали больше гулять
pixabay.com

Москва, 11 августа. Прогулки на свежем воздухе помогают избавиться от постковидного синдрома. На это указал инфекционист Илья Акинфиев.

Пациенты, страдающие от постковидного синдрома, по словам врача, нередко жалуются на снижение памяти, быструю утомляемость, частую смену настроения, подавленность и депрессию. Решить эти проблемы они пытаются с помощью терапевтов и неврологов.

Лекарственная терапия для реабилитации после COVID-19, как отметил инфекционист, не разработана. Медики могут предложить пациентам прием витаминов и метаболических средств.

«Из моей практики, я видел много пациентов, которые выходили из круга осложнений с помощью усиленной работы над собой, «через не хочу». Люди шли в спортзал, лесопарк, гуляли. После этого наблюдалось улучшение состояния», — подчеркнул Акинфиев в беседе с «Невскими Новостями».

Ключевые проявления постковидного синдрома ранее перечислил врач-вирусолог Евгений Тимаков. У таких пациентов, по его словам, могут наблюдаться потеря обоняния и опасные болезни сердца.

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прогулки инфекционист постковидный синдром
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