Стало известно, когда актриса Юлия Пересильд отправится на МКС

Москва, 11 августа. Стали известны время и дата, когда на корабле «Союз МС-19» к Международной космической станции впервые отправится российская актриса.

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что 5 октября в 11:55 по московскому времени должен состояться пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур.

На корабле, помимо участника 66-й экспедиции космонавта Антона Шкаплерова, к МКС отправятся также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Им предстоит заняться в космосе съемками фильма «Вызов».

На Землю Пересильд и Шипенко должны вернуться 17 октября на корабле «Союз МС-18». Вместе с ними домой вернется космонавт Олег Новицкий.

Директор Института космических исследований РАН, геофизик, кандидат физико-математических наук Анатолий Петрукович в беседе с порталом Life отметил, что он «нормально» относится к предстоящему полету на МКС актрисы и режиссера. Это будет способствовать пиару, в хорошем смысле слова.

«Важно понимать, что в ближайшее время количество непрофессиональных космонавтов будет только расти. И туристы летали, и школьные учителя, и ученые. Надо набирать опыт, как работать с непрофессиональными космонавтами, готовить их по полной программе или как-то можно упростить программу», — заявил Петрукович.

Отметим, что оптимизм Петруковича разделяют не все. В частности, Герой России, летчик-космонавт Юрий Усачев отметил в беседе с ФАН, что идея отправлять актеров в космос весьма сомнительна: к съемкам кино лучше привлекать профессиональных космонавтов. Он напомнил, что современные технические средства позволяют создавать состояние невесомости в самолете, поэтому съемки фильмов о космосе можно легко организовать, не покидая Землю.