Политолог Стариков объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским

Москва, 11 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск признает Крым российской территорией после того как компании из РФ начнут работать с полуостровом.

Российский публицист Николай Стариков в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» обсудил заявление белорусского лидера. Он назвал его опытным политиком, который даже горькую правду может завернуть в красивую обертку.

«Лукашенко говорит то, что мы сами должны проговорить. Возразить ему сложно. Но, с другой стороны, в посыле белорусского президента есть следующее: Белоруссия будет ждать чего-то, и может быть сделает то, чего мы давно ждем», — отметил эксперт.

Он добавил, что россиянам нужно не признание Крыма. Они ждут Лукашенко в Симферополе, чтобы он приехал и посмотрел, как изменился полуостров, пообщался с людьми. Ему не нужно делать какие-либо заявления. Достаточно лишь обозначить свое присутствие.

Ранее стало известно, что информированный источник в Москве прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью РФ.