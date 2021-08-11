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Политолог Стариков объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским
Политика
Политолог Стариков объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 11 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск признает Крым российской территорией после того как компании из РФ начнут работать с полуостровом.

Российский публицист Николай Стариков в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» обсудил заявление белорусского лидера. Он назвал его опытным политиком, который даже горькую правду может завернуть в красивую обертку.

«Лукашенко говорит то, что мы сами должны проговорить. Возразить ему сложно. Но, с другой стороны, в посыле белорусского президента есть следующее: Белоруссия будет ждать чего-то, и может быть сделает то, чего мы давно ждем», — отметил эксперт.

Он добавил, что россиянам нужно не признание Крыма. Они ждут Лукашенко в Симферополе, чтобы он приехал и посмотрел, как изменился полуостров, пообщался с людьми. Ему не нужно делать какие-либо заявления. Достаточно лишь обозначить свое присутствие.

Ранее стало известно, что информированный источник в Москве прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью РФ.

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белоруссия лукашенко крым стариков
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