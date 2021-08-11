Психологи дали действенные советы, которые помогут каждому реализовать себя

Москва, 11 августа. Гуманистические психологи подчеркивают, что у каждого человека есть полная свобода для непрерывного развития. Для этого достаточно следовать нескольким основным установкам.

Гуманистическая психология признает человека уникальным за его способность развиваться. Этот раздел психологии изучает качества, которые присущи только людям. К примеру, ответственность, свобода, любовь и творчество.

Все направления гуманистической психологии ставят перед собой одну цель — помочь человеку через самореализацию развить уникальную природу познания. Личность эти психологи рассматривают как возможность для реализации ее потенциала. Как сообщает портал «Лайфхакер», есть четыре основные установки, следуя которым, человек может раскрыть себя.

Жить настоящим. Возможность раскрытия личности «здесь и сейчас» является ключевой мыслью психологов-гуманистов. Они уверены, что человек может развиваться вне зависимости от ограничений прошлого и неопределенности будущего.

В первую очередь нужно оценить, что останавливает вас на пути к цели. Возможно, это ваши предубеждения или зависимость от чужого мнения, обременяющие обязанности. Психологи советуют проанализировать и опредеть, что из этого действительно важно для вас.

Ваша жизнь в ваших руках. Идея безграничной свободы, которую гуманистические психологи позаимствовали из экзистенциализма, предполагает, что люди сами несут ответственность за свой выбор.

Чтобы избавиться от незрелости, побороть «родительские» аспекты в поведении, психологи-гуманисты предлагают определить, на чем основаны ваши действия в каждый конкретный момент. Возможно, это детские переживания или оставшиеся в памяти настояния родителей. Проанализировав поступки, можно сократить влияние этих факторов и начать действовать, исходя из собственных желаний.

Поддержка. Психологи-гуманисты напоминают, что окружение неотделимо от личности. Оно может способствовать развитию личности или же препятствовать этому. Если вы видите, что вас понимают, поверить в себя станет проще. Крайне важно найти того, кто сможет оказать вам поддержку.

Внимание на позитив. Гуманисты уверены, что без оптимизма невозможна самореализация. Исказить оценку и стремление к развитию могут непонимание и критика. Для борьбы с негативом нужно научиться любить себя и перестать принимать близко к сердцу необоснованную критику. Важно также научиться уважать людей, отличающихся от вас.

Ранее психолог Анастасия Маркова назвала причины и признаки обесценивания и рассказала, как бороться с желанием принизить себя. По ее словам, чаще всего, обесценивая других, люди пытаются защитить себя. Если обесценивать пытаются близкие, психолог советует откровенно поговорить с ними и попросить больше так не делать.