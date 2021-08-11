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Американский эксперт указал на общую черту Су-57 и американского F-35
Армия
Американский эксперт указал на общую черту Су-57 и американского F-35
twitter.com  /  @mod_russia

Вашингтон, 11 августа. Военный эксперт из США Питер Сучиу указал на общую черту российского истребителя пятого поколения Су-57 и новейшего американского военного самолета F-35.

В статье для издания 19FortyFive специалист прокомментировал новости о том, что Россия планирует модернизировать Су-57 к 2025 году, после чего должно начаться его серийное производство. Сучиу считает эти планы амбициозными, но трудно реализуемыми, сообщает «ПолитРоссия».

Эксперт отметил, что пока российские военные получили лишь «дюжину Су-57». По его словам, производство модернизированной версии истребителя предусмотрено в рамках проекта «Мегаполис». Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) планируют получить две дюжины Су-57 к концу 2024 года и 76 истребителей к 2028 году.

Военный эксперт признал, что в Су-57 реализована стелс-технология и предусмотрена возможность достижения крейсерской сверхзвуковой скорости. Истребитель оснащен современным бортовым оборудованием, включая мощный компьютер.

С F-35 российскую разработку роднит тот факт, что, как и американский истребитель, Су-57 может нести вооружение в фюзеляже. Эта особенность обеспечивает самолетам низкую радиолокационную заметность, подчеркнул специалист.

У российского истребителя предусмотрены два внутренних отсека для вооружения, которые занимают практически всю полезную длину фюзеляжа. Каждое из отделений может вмещать до четырех ракет К-77М с дальностью поражения более 100 км. Еще пара ракет с инфракрасным наведением К-74М2 размещены в подкрыльевых обтекателях, уточнил Сучиу.

Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 планируют начать в 2025 году. В улучшенную версию истребителя установят обновленную кабину с передовой авионикой и оснастят его силовой установкой второго этапа.

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вооружение f-35 авиация су-57
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