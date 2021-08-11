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Политолог Стариков заявил, что санкции не ухудшат жизнь крымчан

  /   Обновлено: 11 августа 2021 05:46
Политика
Политолог Стариков заявил, что санкции не ухудшат жизнь крымчан
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. На саммите «Крымская платформа», возможно, будут применены новые ограничения против России и полуострова. Однако политолог Николай Стариков считает, что они будут неэффективны.

В августе 2021 года откроется дипломатическая инициатива Украины, с помощью которой она якобы рассчитывает вернуть Крым под свой контроль. Вероятно, в ходе переговоров Киев применит новые санкции, которые могут коснуться крымчан. Российский публицист в интервью для «Украина.ру» отметил, что они не пострадают.

«Санкции, которые вводятся против России, они, на сегодняшний момент, жизнь крымчан ухудшить не могут», — подчеркнул эксперт.

Он упомянул, что на территории Крыма некоторые известные компьютерные программы не работают. Однако существуют способы, которые помогают обойти этот запрет.

«Все проблемы, которые были с этим связаны, они уже решены. В Крыму продается все то, что продаваться не должно», — заявил политолог.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что требования украинского руководства по передаче средств Киеву из-за воссоединения Крыма с Россией являются бесперспективными.

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крым стариков крымская платформа
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