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Крым потребовал от Украины возмещения ущерба за разорение полуострова
Политика
Крым потребовал от Украины возмещения ущерба за разорение полуострова
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Севастополь, 11 августа. Представитель Крыма Георгий Мурадов заявил, что Киев не имеет прав просить репарации за Крым и должен возместить ущерб, который был нанесен за время нахождения в составе Украины.

Украинский вице-премьер Алексей Резников недавно сообщил, что Москва якобы должна заплатить Киеву репарации за воссоединение с полуостровом. Однако он отметил, что мнимое «возвращение» Крыма будет долгим.

Мурадов сказал во время разговора с РИА Новости, что власти Украины не имеют права выставлять какие-то требования полуострову. Он подчеркнул, что это Киев должен возместить жителям Крыма ущерб, который был нанесен за время его использования в составе Украины, а России — компенсировать ее траты на восстановление экономики.

Киев на этом не остановился и недавно предостерег Белоруссию после заявления президента республики Александра Лукашенко о Крыме. Украина заявила, что слова главы республики могут рассматриваться якобы как «соучастие в преступлении» Москвы. Информацией об этом поделился RT.

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украина Киев крым мурадов
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