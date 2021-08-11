Средний размер ипотеки в июле уменьшился на 4,2% в России

Москва, 11 августа. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало снижение ипотеки в июле на 4,2% в сравнении с июнем, это произошло впервые с ноября 2020 года.

Сумма среднего ипотечного кредита в июле составила 3,11 миллиона рублей. В ноябре 2020 года этот показатель сократился на 0,7%. Сильнее всего средний размер ипотеки уменьшился в Саратовской области, на 15,9%. Об этом информирует РИА Новости.

Первое место по размеру ипотечного кредита занимает Москва, этот показатель уменьшился на 2,3% в июле до 6,94 миллиона рублей. Второе место остается за Московской областью, где средний размер ипотеки составляет 5,12 миллиона рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где в среднем ипотека выдается на сумму 4,61 миллиона рублей.

Российские банки повысили ставки на ипотеку и потребительские кредиты. В среднем значения в кредитных организациях увеличились на 0,5 п. п. и 1,5–2 п. п. Ипотека подорожала в 18 российских банках после повышения ключевой ставки Центробанком до 6,5%.