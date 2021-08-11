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Компания Xiaomi презентовала собственного пса-робота CyberDog

  /   Обновлено: 11 августа 2021 05:24
Технологии
Компания Xiaomi презентовала собственного пса-робота CyberDog
flickr.com  /  @Jon Russell

Пекин, 11 августа. Компания Xiaomi презентовала робота-компаньона CyberDog. Соответствующая информация приводится в пресс-релизе китайской организации.

Компания сделала очередной смелый шаг в исследовании будущих технологий, сказано в сообщении. Новый пес-робот создан на основе биотехнологий. Старт компаньона является кульминацией мастерства инженеров китайской организации, которая воплощена в CyberDog с открытым исходным кодом.

Робот из-за двигателей, которые созданы Xiaomi, является быстрым, маневренным и имеет большой диапазон движения. Компаньон имеет возможность передвигаться со скоростью 3,2 метра в секунду. Он также способен делать сальто назад и другие тяжелые команды. При этом пес реагирует на голосовые команды и следует за своим хозяином.

Xiaomi также недавно представила умные часы Mi Watch. Устройство имеет процессор Snapdragon Wear 3100 со встроенным 4G-модемом. Информацией об этом поделился RT.

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