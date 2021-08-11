Москва, 11 августа. Запад ожидал, что российские спортсмены капитулируют, но они под музыку композитора Петра Чайковского сделали невозможное возможным. Это победа, и может самая крупная на Играх.

Западные страны сделали все для того, чтобы Россия уехала из Токио с позором, но этого не случилось. Об этом сообщает Regnum.

«Запад выписал для России место среди неудачников. Чтобы лишний раз никто не очаровывался. В том числе и в спорте. Но что-то в Токио пошло не так», — заявил автор издания Платон Беседин.

Он добавил, что с точки зрения медального зачета Россия не стала абсолютным чемпионом. По золоту она заняла пятую строчку, по общему количеству наград — в тройке. Однако нужно учитывать, какому давлению подверглись спортсмены.

«Фактически россиянам объявили войну. Хотя что-то мы упустили сами — как в волейболе и гандболе, а так бы взлетели еще выше», — подчеркнул журналист.

По его мнению, России вставляли палки в колеса тем, что некоторых спортсменов не допустили к соревнованиям. Давление оказывалось со всех сторон, особенно в художественной гимнастике, где фактически отобрали победу.

«Именно Россия играла честно. Она, точно банку с тушенкой, вскрыла все это лицемерие и фарс, в которые превратили Олимпийские игры, где ничего не осталось от первоначального замысла», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что петербургские атлеты завоевали на Олимпийских играх девять наград, среди которых есть и золотая медаль.