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Regnum: Все ждали капитуляцию, но Россия выиграла Олимпиаду
Спорт
Regnum: Все ждали капитуляцию, но Россия выиграла Олимпиаду
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 августа. Запад ожидал, что российские спортсмены капитулируют, но они под музыку композитора Петра Чайковского сделали невозможное возможным. Это победа, и может самая крупная на Играх.

Западные страны сделали все для того, чтобы Россия уехала из Токио с позором, но этого не случилось. Об этом сообщает Regnum.

«Запад выписал для России место среди неудачников. Чтобы лишний раз никто не очаровывался. В том числе и в спорте. Но что-то в Токио пошло не так», — заявил автор издания Платон Беседин.

Он добавил, что с точки зрения медального зачета Россия не стала абсолютным чемпионом. По золоту она заняла пятую строчку, по общему количеству наград — в тройке. Однако нужно учитывать, какому давлению подверглись спортсмены.

«Фактически россиянам объявили войну. Хотя что-то мы упустили сами — как в волейболе и гандболе, а так бы взлетели еще выше», — подчеркнул журналист.

По его мнению, России вставляли палки в колеса тем, что некоторых спортсменов не допустили к соревнованиям. Давление оказывалось со всех сторон, особенно в художественной гимнастике, где фактически отобрали победу.

«Именно Россия играла честно. Она, точно банку с тушенкой, вскрыла все это лицемерие и фарс, в которые превратили Олимпийские игры, где ничего не осталось от первоначального замысла», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что петербургские атлеты завоевали на Олимпийских играх девять наград, среди которых есть и золотая медаль.

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