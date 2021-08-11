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«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
Общество
«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 августа. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в случае недружественных шагов со стороны Белоруссии ей будет дан быстрый и мощный ответ.

Политик отметил, что Киев, как и остальные сторонники демократии, сомневается в юридическом статусе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинцы посредством соцсетей выразили свое мнение на этот счет. Об этом сообщает Regnum.

«Это ж надо, режим кровавого клоуна, не признав Лукашенко президентом, которого пытались свергнуть с помощью боевиков ЧВК Семенченко, рассуждает о «недружественных» шагах Беларуси», — отреагировал Сергей М.

Ирина Николаевна иронично отметила сильную украинскую армию, которая будет отвечать Белоруссии. Особенно хорош военно-надувной флот, который внушает страх.

«Еще с Белоруссией не хватает войны!» — добавила Екатерина Б.

Владимир С. не понимает подобных заявлений. За последние годы Минск не сделал ничего плохого Киеву. Если бы правительство меньше ориентировалось на Запад, то отношения между странами были бы в порядке.

«Главное, что международное сообщество, а у самих-то кишка тонка, кому он собрался отпор давать? Позорище. Ему, наоборот, нужно налаживать отношения, отпор он собрался давать, ростом не вышел», — добавил Юрий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прямой линии заявил, что Минск не станет применять ограничительные меры в отношении Украины.

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украина белоруссия лукашенко никифоров
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