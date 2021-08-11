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«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
Общество
«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 11 августа. Украинский министр Алексей Резников заявил, что государственная конституция позволяет установить американские ПВО на территории страны. В Сети не оценили эту речь.

Вице-премьер по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий Украины» объяснил это намерение тем, что Россия якобы собирается разместить в Крыму ядерное вооружение. Об этом сообщает Regnum.

«Американцы, если бы хотели что-то разместить у нас, то уже это сделали бы… Никто за нас воевать не будет, а эти заявления лишний раз показывают трусость нашего правительства», — написал Геннадий.

Игорь П. считает, что это было дурное заявление. Оно показывает, что псевдопатриоты не читают Конституцию Украины.

«Точно конченные! Под удар всю страну ставят, твари!!!» — добавил Ivan.

Svyatoslav считает, что Резников уже не знает что придумать, чтобы привлечь к себе внимание. Он не понимает, почему было предложено только ПВО, а не возвращение ядерных шахт под Винницей и размещением ракет из США.

«Ну здорово. Если что пойдет не так, они-то сдрыстнут, а мы?..» — спросил egoriann.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков и военный эксперт Юрий Кнутов в интервью для Федерального агентства новостей заявили, что США не будут размещать свои ПВО на территории Украины.

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украина сша алексей резников пво
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