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«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
Спорт
«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 августа. Олимпийские игры 2020 года официально завершились, и Украина заняла в медальном зачете всего лишь 44 место. Проблема, возможно, заключается в недостаточном финансировании спорта.

Провал олимпийской команды Украины на ОИ-2020 — это нестрашно, но крайне неприятно. Тот факт, что сборная находится лишь на 44 позиции, является несправедливым, считает издание ИноСМИ.

В медальном зачете абсолютное преимущество имеют золотые медали. Так, команда Косово оказалась на одну строчку выше благодаря двум первым местам в соревнованиях.

«Олимпийский провал. Позор в Токио. Где-то так звучали голоса многих, кто комментировал результат Олимпиады. И сокрушался, что Украина провалилась», — пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он добавил, что выступления Украины, если сравнивать их с предыдущими Играми, действительно стали хуже. Еще никогда страна так не падала в общем медальном зачете. Однако даже в такой ситуации спортсмены выступают лучше экономики собственного государства. Правительство не проводило реформы, как это сделала Германия, но ей нужно сконцентрироваться на здоровом образе жизни и развивать массовый спорт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих является «биологическим мусором», ее нужно лишить медали Олимпиады-2020.

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