В Al Jazeera объяснили, почему Месси покинул «Барселону»

Доха, 11 августа. Фанаты футбола интересовались, почему футболист Лионель Месси не согласился на снижение зарплаты ради «Барселоны», в которой играл 20 лет. Выясняется, что дело не в финансах.

Известный нападающий заявил, что сделал все возможное ради того, чтобы остаться в штате своего родного клуба. Аналогично выступил президент «Барселоны» Жоан Лапорта, он подтвердил, что обеим сторонам пришлось прекратить сотрудничество. Фанаты считают, что футболист мог бы пожертвовать своей зарплатой, поскольку клуб испытывает финансовые трудности. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

«Расчеты показали, что «Барселона» понесла рекордные убытки из-за последствий пандемии коронавируса, отсутствия фанатов на стадионах и снижения продаж. Каталонский клуб потерял почти 550 миллионов евро в период с марта 2020 года по июнь 2021 года», — говорится в материале.

В испанском чемпионате, в отличие от других, есть одно особое правило. Согласно ему в любом клубе зарплатный фонд не должен превышать 70% от дохода. В связи с этим «Барселоне» необходимо было существенно сократить расходы на оклады игроков: с 347 до 160 млн евро.

«Снижение зарплаты одного Лионеля Месси до 61 миллиона евро на сезон 2020/2021 недостаточно, чтобы уменьшить общий зарплатный фонд «Барселоны»», — заявил автор.

Президент клуба в ходе пресс-конференции заявил, что в случае продления договора «Барселона» превысила бы свой зарплатный лимит на 115%. Однако без него этот показатель составил бы 95%, что все равно противоречит правилам Ла Лиги. Источники утверждают, что из-за финансовых трудностей испанский клуб не сможет зарегистрировать своих новых игроков: Эрика Гарсиа, Серхио Агуэро и Мемфиса Депая. Как вариант, он может продать других футболистов с высокими окладами.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» во втором квалификационном матче и вылетел из Лиги чемпионов.