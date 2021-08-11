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«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
Общество
«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 11 августа. Белый дом ввел новые санкции против Белоруссии. Читатели французской газеты Le Figaro не согласны с решением правительства США.

В официальном заявлении Вашингтона говорится, что введенные ограничения против отдельных лиц и компаний призваны противостоять «авторитарному режиму» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что санкции коснутся не только официальных государственных лиц, но и бизнесменов, которые якобы выступают спонсорами.

«Санкции… Санкции… Вы все больше и больше ускоряете неизбежное воссоединение Белоруссии с Россией. Санкции, которым не видно конца. Если мы будем продолжать в таком духе, мы достигнем точки невозврата, и ситуация взорвется!» — пишет Vieille Canaille — Gentilhomme.

Пользователь AlainDev считает, что граждане США живут в бедности. Однако их правительство при этом пытается навязать свою политическую модель иным государствам.

«США больше не могут быть мировым жандармом, потому что у них нет на это законного права», — отметил John West.

Читатель adoriginefidelis удивлен действиями американских политиков. Он считает, что президент США Джо Байден, как и его демократы, являющиеся главными мошенниками, давят на Лукашенко. При этом белорусского лидера выбрали 80% граждан.

«Пусть США (особенно демократы) прекратят дразнить страны, которые им ничего не делают! Насколько невыносимы эти преступные демократы! Они будут действовать на нервы России и в конечном итоге разрушат отношения между Россией и Европой. Настоящие преступники. Позаботьтесь лучше о США и их дебильных антирасистах», — резюмировал farabale.

Ранее стало известно, что президент Лукашенко поручил правительству Белоруссии разработать комплекс мер в ответ на новые санкции стран Запада.

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