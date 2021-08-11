Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 05:12
05:03
Общество
«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
05:03
Общество
«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
05:02
Общество
Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
04:48
Спорт
«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
04:48
Спорт
В Al Jazeera объяснили, почему Месси покинул «Барселону»
04:39
Общество
«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
04:38
Политика
NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
04:31
Общество
Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
04:30
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
04:29
Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
Все новости

NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 04:38
Политика
NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 августа. Страны Восточной Европы активно выступают против «Северного потока — 2», но им придется смириться с его существованием. Договор между США и ФРГ — лишь малая часть геополитики.

Вашингтон и Берлин заключили договор, который предусматривает завершение «СП-2» и противодействие Москве в случае, если она якобы будет использовать газопровод как политический инструмент. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Восточной Европе придется научиться жить с «Северным потоком — 2». Эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать ее в объятия Китая», — отметил автор материала.

Он вспомнил мнение украинских властей, которые считают, что с завершением строительства газопровода Россия решит захватить ее. Он считает, что это вряд ли произойдет, поскольку Кремль не намерен поглощать Киев. Ему будет достаточно, чтобы он перестал двигаться в сторону Запада.

«Соглашаясь на достройку трубопровода, Байден сделал подарок России, чтобы та не совершила полный разворот в сторону Китая. Вполне понятно, что это разозлило восточных европейцев», — заключил журналист NI.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила позицию России на фоне назначения спецпосланника США по «СП-2».

Вернуться назад

Все новости / Политика / NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
восточная европа the national interest Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru