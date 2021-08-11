NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»

Вашингтон, 11 августа. Страны Восточной Европы активно выступают против «Северного потока — 2», но им придется смириться с его существованием. Договор между США и ФРГ — лишь малая часть геополитики.

Вашингтон и Берлин заключили договор, который предусматривает завершение «СП-2» и противодействие Москве в случае, если она якобы будет использовать газопровод как политический инструмент. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Восточной Европе придется научиться жить с «Северным потоком — 2». Эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать ее в объятия Китая», — отметил автор материала.

Он вспомнил мнение украинских властей, которые считают, что с завершением строительства газопровода Россия решит захватить ее. Он считает, что это вряд ли произойдет, поскольку Кремль не намерен поглощать Киев. Ему будет достаточно, чтобы он перестал двигаться в сторону Запада.

«Соглашаясь на достройку трубопровода, Байден сделал подарок России, чтобы та не совершила полный разворот в сторону Китая. Вполне понятно, что это разозлило восточных европейцев», — заключил журналист NI.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила позицию России на фоне назначения спецпосланника США по «СП-2».