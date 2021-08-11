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Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
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Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 11 августа. Вооруженные люди в масках избили ихтиолога около реки Айдар Долинского района. Потерпевший не знает причину нападения.

Мужчину избили неизвестные, когда он гулял с собакой. Однако в этот момент к ним подошли люди масках, которые представились охранниками. Во время разговора между сторонами произошел конфликт, в результате которого был избит ихтиолог.

Ученого также сопровождала супруга. Ее конфликт очень напугал. Жена ихтиолога просила его как можно быстрее покинуть место происшествия. Сотрудники полиции по факту инцидента проводят проверку.

Недавно мужчина с ножом проник в петербургский детский сад. В результате этого никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов ищут его. Информацией об этом поделился RT.

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драка сахалин конфликт
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