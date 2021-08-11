Психолог Хорс поделился с россиянами инструкцией по выходу из депрессии

Москва, 11 августа. Депрессия, как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, является самым распространенным расстройством психики. Как с ней бороться, рассказал психолог Михаил Хорс.

Человек, по мнению психолога, не должен всегда находиться в состоянии счастья, как это утверждают коучи и мотивационные ораторы. Наличие отрицательных эмоций — нормальное явление.

«Более того, для любого человека переживать стресс, погрустить, потревожиться – это естественно и важно», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Отрицательные эмоции при этом могут перерасти в депрессию. Хорс дал россиянам инструкцию по выходу из этого состояния. Он посоветовал принять, что не все происходит так, как хочет человек. Это не плохо, это иначе. Не стоит также думать, что в будущем все будет еще хуже. Никто не может предугадать, что случится завтра. Нужно жить настоящим, добавил эксперт.

Психолог Андрей Клюев ранее перечислил признаки депрессии. К ним относятся, по его мнению, апатия и хроническая усталость.