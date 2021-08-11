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Первая нитка морского участка «Северного потока — 2» полностью достроена

  /   Обновлено: 11 августа 2021 04:28
Общество
Первая нитка морского участка «Северного потока — 2» полностью достроена
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 августа. Завершилось строительство одной нитки морского участка газопровода «Северный поток — 2». Полностью закончить укладку планируется к концу августа.

Морские захлесты со стороны России и Германии соединены между собой, трубоукладка завершена. Информация об этом стала известна с официального сайта компании-оператора проекта.

С 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Строительство второй нитки «Северного потока — 2» продолжается.

Недавно, аналитики объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику. По их мнению, функционирование газопровода положительно скажется на экономике.

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газопровод строительство Северный поток — 2
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