Первая нитка морского участка «Северного потока — 2» полностью достроена

Москва, 11 августа. Завершилось строительство одной нитки морского участка газопровода «Северный поток — 2». Полностью закончить укладку планируется к концу августа.

Морские захлесты со стороны России и Германии соединены между собой, трубоукладка завершена. Информация об этом стала известна с официального сайта компании-оператора проекта.

С 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Строительство второй нитки «Северного потока — 2» продолжается.

Недавно, аналитики объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику. По их мнению, функционирование газопровода положительно скажется на экономике.