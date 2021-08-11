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Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
Общество
Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 11 августа. Беречь от мошенников следует не только трехзначный код с оборота, но и срок действия карты, имя владельца, а также его подпись.

Пользователи часто забывают об этом, поскольку в первую очередь аферисты пытаются выведать пин-код, код с обратной стороны банковской карты (CVV) и код из СМС. Однако следует использовать для полноценной защиты дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или дополнительный push-код, рассказала сотрудник «Россельхозбанка» Юлия Деменюк в беседе с радио Sputnik.

Помогут также антивирусные приложения. Отдельно следует беречь подпись, потому что именно она является дополнительной верификацией на случай достаточно большой покупки, а также если не удастся подтвердить действия другим способом.

Недавно юрист рассказал, как вывести мошенника на чистую воду во время телефонного разговора. Один из способов — ненароком напомнить ему о последствиях противозаконных действий.

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