Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 05:11
05:03
Общество
«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
05:03
Общество
«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
05:02
Общество
Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
04:48
Спорт
«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
04:48
Спорт
В Al Jazeera объяснили, почему Месси покинул «Барселону»
04:39
Общество
«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
04:38
Политика
NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
04:31
Общество
Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
04:30
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
04:29
Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
Все новости

Шойгу заявил о необходимости сделать российскую армию профессиональной
Общество
Шойгу заявил о необходимости сделать российскую армию профессиональной
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 августа. Армия в России должна стать профессиональной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в армии есть специальности, подготовка которых занимает полтора или два года. А срок службы на сегодняшний день в России составляет один год. Однако и увеличение до двух лет является малым сроком для подготовки профессиональных специалистов.

«Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — сказал Шойгу.

Министр привел в пример высшее училище в Новосибирске. Там подготавливают «очень достойных ребят» по таким направленностям, как войсковая и глубинная разведка. Также он отметил, что поступить в это учебное заведение непросто.

Недавно, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости создания Суворовского училища в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шойгу заявил о необходимости сделать российскую армию профессиональной
шойгу армия профессионал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru