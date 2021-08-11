Шойгу заявил о необходимости сделать российскую армию профессиональной

Москва, 11 августа. Армия в России должна стать профессиональной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в армии есть специальности, подготовка которых занимает полтора или два года. А срок службы на сегодняшний день в России составляет один год. Однако и увеличение до двух лет является малым сроком для подготовки профессиональных специалистов.

«Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — сказал Шойгу.

Министр привел в пример высшее училище в Новосибирске. Там подготавливают «очень достойных ребят» по таким направленностям, как войсковая и глубинная разведка. Также он отметил, что поступить в это учебное заведение непросто.

Недавно, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости создания Суворовского училища в регионе.