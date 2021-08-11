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Названы самые опасные места на детской площадке
Общество
Названы самые опасные места на детской площадке
Пресс-служба Калининского района

Москва, 11 августа. Горки-домики, качели и песочницы являются самыми опасными местами на детской площадке.

Об этом рассказали специалисты по детской безопасности в интервью РИА Новости. По их мнению, очень опасными являются качели в виде зверей или машин, которые располагаются на большой металлической пружине. Большинство компаний устанавливают их халатным образом, что может привести к травме у ребенка.

Также источником опасности являются горки-домики. Место стыков металла необходимо проверять перед использованием, так как дети могут получить серьезные порезы. Домики предварительно лучше осмотреть на наличие там стекла или шприцов.

Кроме этого, игра в песочнице может закончиться заболеванием токсокарозом, сальмонеллезом и лептоспирозом. Эти инфекции передаются через мочу или фекалии животных, рассказал врач-педиатр компании «Инвитро» Илья Жилкин.

Недавно, ребенок пострадал во время катания на качелях в Южно-Сахалинске. У механизма оторвалась одна веревка.

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