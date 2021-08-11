Россиянам рассказали о стоимости сборов первоклассника в школу

Москва, 11 августа. Специалисты подсчитали, сколько будут стоить сборы первоклассника и первоклассницы в школу в Москве.

Тетрадки, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности в среднем обойдутся в 350-450 рублей, если покупать по отдельности или 299 рублей при покупке набора, сообщает «Российская газета». В издании отмечают, что по данным компании Ozon, продажи школьной канцелярии в июле выросли в 3,3 раза.

Стоимость легкого ранца, который держит форму и распределяет нагрузку равномерно на всю спину стоит от 3,2 тысячи рублей. Ценник на предметы школьной формы: юбки, платья и брюки начинается от тысячи рублей. Комплекты из двух белых рубашек на сайтах специализирующихся на наборах сетевых магазинов в среднем стоят не более 1140 рублей, средний ценник на две хлопковые блузы для девочек начинается от 1400 рублей.

Стоимость облегченных кроссовок или кожаных полуботинок для мальчиков начинается от трех тысяч рублей, туфли для девочек можно купить за 1,3 тысячи. Всего родителям первоклассницы в Москве придется потратить на сборы в школу порядка 10 тысяч рублей. Сборы в школу первоклассника обойдутся примерно в 11 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Чек Индекса» от «Платформы ОФД» рассказали, что школьные принадлежности, которые будут необходимы ребенку в процессе обучения, в течение года подорожали в России на 13%. Общая стоимость набора, по данным аналитиков, составляет 12,9 тыс. рублей.