Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 05:11
05:03
Общество
«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
05:03
Общество
«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
05:02
Общество
Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
04:48
Спорт
«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
04:48
Спорт
В Al Jazeera объяснили, почему Месси покинул «Барселону»
04:39
Общество
«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
04:38
Политика
NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
04:31
Общество
Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
04:30
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
04:29
Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
Все новости

Россиянам рассказали о стоимости сборов первоклассника в школу
Общество
Россиянам рассказали о стоимости сборов первоклассника в школу
vk.com  /  Муниципальный округ Посадский

Москва, 11 августа. Специалисты подсчитали, сколько будут стоить сборы первоклассника и первоклассницы в школу в Москве.

Тетрадки, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности в среднем обойдутся в 350-450 рублей, если покупать по отдельности или 299 рублей при покупке набора, сообщает «Российская газета». В издании отмечают, что по данным компании Ozon, продажи школьной канцелярии в июле выросли в 3,3 раза.

Стоимость легкого ранца, который держит форму и распределяет нагрузку равномерно на всю спину стоит от 3,2 тысячи рублей. Ценник на предметы школьной формы: юбки, платья и брюки начинается от тысячи рублей. Комплекты из двух белых рубашек на сайтах специализирующихся на наборах сетевых магазинов в среднем стоят не более 1140 рублей, средний ценник на две хлопковые блузы для девочек начинается от 1400 рублей.

Стоимость облегченных кроссовок или кожаных полуботинок для мальчиков начинается от трех тысяч рублей, туфли для девочек можно купить за 1,3 тысячи. Всего родителям первоклассницы в Москве придется потратить на сборы в школу порядка 10 тысяч рублей. Сборы в школу первоклассника обойдутся примерно в 11 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Чек Индекса» от «Платформы ОФД» рассказали, что школьные принадлежности, которые будут необходимы ребенку в процессе обучения, в течение года подорожали в России на 13%. Общая стоимость набора, по данным аналитиков, составляет 12,9 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам рассказали о стоимости сборов первоклассника в школу
дети москва цены школа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru