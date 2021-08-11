Россиянам с заболеваниями ЖКТ посоветовали отказаться от арбузов и дынь

Москва, 11 августа. Дыни и арбузы могут есть без последствий для здоровья далеко не все. При заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями лучше от них отказаться, заявила диетолог Антонина Стародубова

Существуют, по словам врача, и другие противопоказания. Отказаться от арбузов и дынь стоит при сахарном диабете и мочекаменной болезни. Информацией об этом диетолог поделилась с РИА Новости.

Стародубова предупредила, что небезопасным может оказаться даже самый полезный продукт. Многое зависит, как отметила диетолог, от условий выращивания и количества съеденного.

Диетолог Альбина Ермоленкова ранее назвала арбуз полезной альтернативой десертам. Из него можно делать, по ее словам, вкусный мармелад.