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Россиянам с заболеваниями ЖКТ посоветовали отказаться от арбузов и дынь
Общество
Россиянам с заболеваниями ЖКТ посоветовали отказаться от арбузов и дынь
pixabay.com  /  grantour

Москва, 11 августа. Дыни и арбузы могут есть без последствий для здоровья далеко не все. При заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями лучше от них отказаться, заявила диетолог Антонина Стародубова

Существуют, по словам врача, и другие противопоказания. Отказаться от арбузов и дынь стоит при сахарном диабете и мочекаменной болезни. Информацией об этом диетолог поделилась с РИА Новости.

Стародубова предупредила, что небезопасным может оказаться даже самый полезный продукт. Многое зависит, как отметила диетолог, от условий выращивания и количества съеденного.

Диетолог Альбина Ермоленкова ранее назвала арбуз полезной альтернативой десертам. Из него можно делать, по ее словам, вкусный мармелад.

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арбуз дыня диетолог
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