Случайно застреливший человека депутат Редькин отправлен под домашний арест

Петропавловск-Камчатский, 11 августа. Депутат ЗакСа Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в причастности смерти человека, помещен под домашний арест.

Корреспондент РИА Новости из зала Петропавловск-Камчатского городского суда сообщает, что в отношении Редькина была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на двухмесячный срок. Он задержан до 6 октября. Редькину предъявили обвинения по части 1 статьи УК РФ «Убийство».

Камчатский депутат во вторник сообщил, что 2 августа случайно застрелил человека в момент, когда пытался прогнать медведя с территории села. Региональное управление СКР сообщало, что в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района на свалке произошел инцидент со стрельбой, в результате которого 30-летний мужчина получил ранение. Позже он умер в больнице. Депутата задержали.