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IT-специалист Кусков назвал никому не нужные функции смартфона
Технологии
IT-специалист Кусков назвал никому не нужные функции смартфона
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 11 августа. Некоторые функции смартфона, выпущенные для удобства пользователей, не прижились и сейчас являются бессмысленными.

Смартфоны с поддержкой 5G бесполезны в России из-за того, что такие сети еще не запущены. Их могут открыть не раньше 2023-2024 годов. Функция беспроводной зарядки стала маловостребованной, так как удобнее носить с собой Power Bank. Об этом заявил директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, информирует агентство «Прайм».

К ненужным функциям в смартфоне сейчас можно отнести и «управление жестами», 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию «второго экрана», отметил специалист. По его словам, на сегодня также потеряла актуальность QWERTY-клавиатура.

Уже 230 тысяч человек оформили предзаказ нового смартфона от Xiaomi. Устройство Xiaomi Mi Mix 4 официально представят 14 августа. Предполагается, что цена новинки будет начинаться от 900 долларов.

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эксперт смартфон функции
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