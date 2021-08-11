Родителям дали вредные советы по воспитанию абьюзера

Москва, 11 августа. Психологи рассказали, как не вырастить из ребенка абьюзера, который совершает физическое и психологическое насилие над жертвой.

По словам специалистов, чтобы не вырастить абьюзера, матери нельзя терпеть рукоприкладство и оскорбления супруга. Родителям нужно обращать внимание на чувства ребенка — нельзя быть абьюзером по отношению к чаду и использовать в разговоре с ним фразы: «Тебе кажется», «Ты опять себе придумал» и «Не накручивай себя».

В то же время нельзя ребенку позволять все. Если он пресекает границы, необходимо ему это объяснить. Психологи подчеркивают, что воспитание должно быть последовательным. Иначе ребенок перестанет понимать, какое поведение недопустимо, сообщает News.ru.

Кроме того, нельзя запрещать детям выражать эмоции, в противном случае у них будет копиться агрессия. Ребенка нужно хвалить, иначе у него разовьется чувство вины и понимание того, что добиться внимания можно плохим поведением.

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