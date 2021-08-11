Пушков: назначение в США спецпредставителя по «СП-2» поможет противникам проекта

Москва, 11 августа. Назначение спецпредставителя США по «Северному потоку — 2» означает готовность Вашингтона противостоять проекту, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Назначение спецпредставителя является сигналом Конгрессу США, а также странам Прибалтики, Польше, Украине и другим недовольным «СП-2», отметил Пушков. Это означает, что Вашингтон не намерен пускать развитие ситуации на самотек, и готов всячески активно влиять на нее.

«В свое время США назначили представителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Минских соглашений», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Нет оснований надеяться на изменение ситуации, подчеркнул сенатор. США не раз открыто называли своей задачей противодействие интересам России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на новую должность. Он будет реализовывать меры «по снижению рисков», связанные с «СП-2».