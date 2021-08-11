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Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых легко сведут с ума мужчину
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых легко сведут с ума мужчину
pixabay.com

Москва, 11 августа. Астрологи выделили три знака зодиака, представительницы которых могут очаровать любого мужчину с первого взгляда.

По-настоящему красивой женщину делает не внешность, а ее умение выделиться на фоне остальных. Изюминка, харизма, лоск и грация делают представительниц слабого пола настоящими королевами. Как сообщает портал Clutch, некоторым знакам зодиака не приходится прикладывать лишних усилий, чтобы очаровать партнера.

Женщина-Лев знает себе цену. Гордые и амбициозные Львицы напоминают аристократок. Их отличают ухоженный вид, роскошные волосы и очаровательные черты лица. Мужчины порой боятся, но всегда вожделеют столь роковых красавиц.

Женщина-Весы, наоборот, отличается нежностью. Астрологи сравнивают изящных дам, рожденных под этим знаком зодиака, с лепестком сакуры. Трепетные и нежные Весы влюбляют в себя мужчин, которые хотят оберегать и заботиться о своих избранницах.

Женщина-Скорпион — роковая красотка. Мужчины не могут предугадать, какой она будет в следующий момент. Изящные и непредсказуемые Скорпионы страстны и шагают с высоко поднятой головой.

Ранее астрологи предупредили, что некоторые из знаков зодиака могут стать врагами и никогда не уживутся вместе. К примеру, энергичным и жизнерадостным Овнам тяжело находить общий язык с пассивными Близнецами, а ответственные и серьезные Тельцы не могут строить отношения с меркантильными Козерогами.

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