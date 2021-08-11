Стеклообразный материал прочнее алмаза создали в Китае

Пекин, 11 августа. Ученые из Университета Яншань в Китае создали материал под названием AM-III, который превосходит по прочности алмаз и обладает многими свойствами стекла.

Также он крепче других известных науке материалов, сообщает издание Newsweek. Для достижения такого впечатляющего результата китайские ученые измельчили и смешали молекулярные соединения из атомов углерода, которые затем подвергли сильному давлению и нагревали в течение 12 часов, затем охладили. Специалисты предполагают, что разработке можно найти практическое применение, например, наладить на основе разработки производство солнечных панелей.

Недавно также исследователи из США заявили, что измерения глубины мирового океана в прошлом были проведены неверно. Они дали более низкие оценки последнего межледниковья, когда провели исследования новейшими инструментами.