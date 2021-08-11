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Искусственный интеллект научили писать текст под клип
Технологии
Искусственный интеллект научили писать текст под клип
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Брюссель, 11 августа. Ученые из Университета Ватерлоо создали искусственный интеллект, который может писать текст, основываясь на видеоряд клипа.

Специалисты сообщили, что система получает клип исполнителя и создает для него текст. После чего слова возможно использовать для создания песни. По обещаниям ученых, полученный материал полностью показывают эмоции и стиль музыки.

Исследователи много лет изучают разные творческие программы благодаря искусственному интеллекту. Однако ученые из Ватерлоо заявили, что не собирались создавать приложение, которое может заменить человека. Они хотели, чтобы проект только помогал в написании текста.

Однако специалист Михаил Просекин недавно сообщил о перспективах некоторых профессий на фоне развития искусственного интеллекта. Эксперт считает, что технологии способны в будущем занять место человека в менеджменте, бухгалтерии и на других работах, которые свойственны представителям среднего класса, сообщает RT.

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