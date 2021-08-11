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Минобрнауки временно отстранило ректора РГСУ Починок от должности

  /   Обновлено: 11 августа 2021 02:35
Общество
Минобрнауки временно отстранило ректора РГСУ Починок от должности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 11 августа. Минобрнауки России временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на срок с 30 июля по 6 сентября.

Информацию об отстранении Починок от должности РБК подтвердил временно исполняющий обязанности ректора Российского государственного социального университета Андрей Хамров. По его словам, в РГСУ выявлены нарушения, также недостатки обнаружились в ее декларации о доходах. Починок отстранена на время проверки.

Хамров уточнил, что решение об окончательном отстранении или восстановлении Починок в должности примет глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что ректор и заместитель руководителя отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ предстанет перед судом за совершенное организованной группой в особо крупном размере мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

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