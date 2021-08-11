Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни

Москва, 11 августа. Риск образования камней в почках зависит от количества выпиваемой жидкости, заявил онколог-уролог Ярослав Потапов.

Специалист заявил в эфире радио Sputnik, что конкретных причин образования камней в почках не существует: это могут быть метаболические и гормональные нарушения, особенности образа жизни и питания. Одной из них также является недостаточное потребление жидкости.

Количество обязательного для поддержания баланса числа жидкости необходимо определять индивидуально, заявил он. Кому-то нужно пить меньше воды, кому-то — больше. Однако средняя норма известна — два-три литра в день.

Речь идет не только о воде, но и о любой жидкости, отметил он. В частности, для поддержания водного баланса можно пить чай, кофе, морс или есть суп.