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Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
Общество
Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
pixabay.com  /  mirkosajkov

Москва, 11 августа. Риск образования камней в почках зависит от количества выпиваемой жидкости, заявил онколог-уролог Ярослав Потапов.

Специалист заявил в эфире радио Sputnik, что конкретных причин образования камней в почках не существует: это могут быть метаболические и гормональные нарушения, особенности образа жизни и питания. Одной из них также является недостаточное потребление жидкости.

Количество обязательного для поддержания баланса числа жидкости необходимо определять индивидуально, заявил он. Кому-то нужно пить меньше воды, кому-то — больше. Однако средняя норма известна — два-три литра в день.

Речь идет не только о воде, но и о любой жидкости, отметил он. В частности, для поддержания водного баланса можно пить чай, кофе, морс или есть суп.

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