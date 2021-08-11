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Формирование коллективного иммунитета от COVID-19 может оказаться невозможным
Общество
Формирование коллективного иммунитета от COVID-19 может оказаться невозможным
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Лондон, 11 августа. Дельта-штамм делает достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в мире невозможным.

Эта мутация коронавируса заражает тех, кто уже привился, пояснил руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, британский профессор Эндрю Поллард по данным The Guardian.

Уже существующие вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса и летальных исходов, но не от заражения. Поэтому тут схема, которая отличается от, например, вакцинации против кори, при которой вирус просто перестанет распространяться. Тем не менее, даже после снижения уровня антител иммунитет человека «запоминает» вирус и обеспечивает защиту, добавил специалист.

Недавно профессор Гинцбург, создатель российской вакцины «Спутник V» рассказал, что уже к сентябрю вакцина для подростков может пройти все необходимые испытания.

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иммунитет вакцина коронавирус
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