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Ставки по вкладам вернулись в России к допандемийному уровню
Экономика
Ставки по вкладам вернулись в России к допандемийному уровню
 /  Пресс-служба Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России»

Москва, 11 августа. Средняя доходность депозитов выросла в российских банках до уровня конца 2019 года, следует из данных аналитической компании Frank RG.

Ставки по депозитам в крупных банках России в августе фактически вернулись к допандемийному уровню. Индекс FRG100 на 10 августа достиг 5,3% годовых, что соответствует уровню конца декабря 2019 года.

Индекс отражает среднюю доходность представляемых 54 российскими банками сберегательных продуктов сроком до года. Он поднялся на 0,16 п.п. с начала августа. Такой заметный рост в течение декады не случался с ноября 2018 года, сообщает РБК.

По данным агентства, некоторые участники рынка готовы предлагать доходность в 7,5–8% при выполнении определенных условий или подключении к другим продуктам.

Лидерами по росту вкладов населения по данным на 1 июля стали Республика Крым (+21,6%) и Севастополь (+20%). Опережающий рост в этих регионах эксперты связали с ростом экономической активности населения и эффектом низкой базы.

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