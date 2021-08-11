Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян

Москва, 11 августа. Подписчики раскритиковали скромное надгробие известной актрисы Фаины Раневской на Донском кладбище.

Фотографию кладбищенского участка с могилой всеросссийской любимицы опубликовали в Facebook-группе «Москва моя». На снимке видно простое, непритязательное надгробие, засаженное обычными цветами, а также украшения из искусственных растений. При этом некоторые обратили внимания, что родные актрисы не выполнили ее посмертную просьбу — написать на плите, что она «умерла от отвращения».

Раневская скончалась в 1984 году, ее похоронили вместе с сестрой Изабеллой Аллен. При этом артистка почти до самой смерти продолжала заниматься любимым делом и играла в спектаклях, последний состоялся за несколько месяцев до ее кончины.

Представители российского шоу-бизнеса сейчас бурно обсуждают отстранение кандидатуры артистки Татьяны Булановой от выборов в ЗакС Санкт-Петербурга. В частности, народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова высказалась в поддержку певицы на политическом поприще, еще раньше это сделал певец Сергей Шнуров, передает «Взгляд».