Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 02:09
02:02
Экономика
Ставки по вкладам вернулись в России к допандемийному уровню
02:01
Общество
Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян
02:00
Происшествия
Барецкий заявил, что его «кинули» в Нью-Йорке, продав аварийное жилье
01:45
Экономика
Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи
01:39
Общество
Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
01:35
Общество
«Это немыслимо»: Татьяна Устинова рассказала о главных ошибках в воспитании девочек
01:20
Шоу-бизнес
Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона
01:19
Шоу-бизнес
«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
01:19
Происшествия
Стало известно о последствиях взрыва в больнице Владикавказа
01:16
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
Все новости

Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян

  /   Обновлено: 11 августа 2021 02:01
Общество
Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян
wikipedia.org  /  Мосфильм / Общественное достояние

Москва, 11 августа. Подписчики раскритиковали скромное надгробие известной актрисы Фаины Раневской на Донском кладбище.

Фотографию кладбищенского участка с могилой всеросссийской любимицы опубликовали в Facebook-группе «Москва моя». На снимке видно простое, непритязательное надгробие, засаженное обычными цветами, а также украшения из искусственных растений. При этом некоторые обратили внимания, что родные актрисы не выполнили ее посмертную просьбу — написать на плите, что она «умерла от отвращения».

Раневская скончалась в 1984 году, ее похоронили вместе с сестрой Изабеллой Аллен. При этом артистка почти до самой смерти продолжала заниматься любимым делом и играла в спектаклях, последний состоялся за несколько месяцев до ее кончины.

Представители российского шоу-бизнеса сейчас бурно обсуждают отстранение кандидатуры артистки Татьяны Булановой от выборов в ЗакС Санкт-Петербурга. В частности, народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова высказалась в поддержку певицы на политическом поприще, еще раньше это сделал певец Сергей Шнуров, передает «Взгляд».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян
актриса надгробие фаина раневская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru