Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году

Москва, 11 августа. Максимальный срок оформления выплат и пособий после запуска социального казначейства в России составит пять дней. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас заявка на выплату может рассматриваться до двух месяцев. Для сокращения сроков правительство решило создать социальное казначейство — новую меру оказания соцподдержки в цифровом виде. Благодаря ей бюрократические процедуры должны сократиться. Время рассмотрения заявок к 2024 году должно уменьшиться на всех уровнях.

Согласно пояснительным документам по социально-экономическому развитию, в стране будет введен единый стандарт господдержки. Собирать документы для этого более не потребуется — достаточно будет одного заявления. Также проведут комплексную оценку нуждаемости россиян и наладят систему оповещений о доступных мерах помощи, информируют «Известия».

Ранее сообщалось, что россияне активно подают заявки на школьные выплаты через "Госуслуги". Родители самостоятельно смогут заполнить форму заявления. Единовременные выплаты получили родители 17,4 млн школьников, информирует RT.