Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 02:09
02:02
Экономика
Ставки по вкладам вернулись в России к допандемийному уровню
02:01
Общество
Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян
02:00
Происшествия
Барецкий заявил, что его «кинули» в Нью-Йорке, продав аварийное жилье
01:45
Экономика
Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи
01:39
Общество
Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
01:35
Общество
«Это немыслимо»: Татьяна Устинова рассказала о главных ошибках в воспитании девочек
01:20
Шоу-бизнес
Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона
01:19
Шоу-бизнес
«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
01:19
Происшествия
Стало известно о последствиях взрыва в больнице Владикавказа
01:16
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
Все новости

Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
Общество
Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
 /  Невские Новости

Москва, 11 августа. Максимальный срок оформления выплат и пособий после запуска социального казначейства в России составит пять дней. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас заявка на выплату может рассматриваться до двух месяцев. Для сокращения сроков правительство решило создать социальное казначейство — новую меру оказания соцподдержки в цифровом виде. Благодаря ей бюрократические процедуры должны сократиться. Время рассмотрения заявок к 2024 году должно уменьшиться на всех уровнях.

Согласно пояснительным документам по социально-экономическому развитию, в стране будет введен единый стандарт господдержки. Собирать документы для этого более не потребуется — достаточно будет одного заявления. Также проведут комплексную оценку нуждаемости россиян и наладят систему оповещений о доступных мерах помощи, информируют «Известия».

Ранее сообщалось, что россияне активно подают заявки на школьные выплаты через "Госуслуги". Родители самостоятельно смогут заполнить форму заявления. Единовременные выплаты получили родители 17,4 млн школьников, информирует RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
госуслуги выплаты оформление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru