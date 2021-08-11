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«Это немыслимо»: Татьяна Устинова рассказала о главных ошибках в воспитании девочек

  /   Обновлено: 11 августа 2021 01:35
Общество
«Это немыслимо»: Татьяна Устинова рассказала о главных ошибках в воспитании девочек
Pr Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 11 августа. Современные мамаши растят из своих дочек принцесс и учат их продавать себя подороже, возмутилась писательница Татьяна Устинова.

В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» знаменитая писательница поделилась мнением, что современные родители допускают множество ошибок, воспитывая дочек на смеси стереотипов и шаблонов.

«Нужно воспитывать девочек, потому что они потом будут рожать детей и мыть подъезды. Сейчас воспитывают мало того что принцесс, их воспитывают на смеси, какой-то адской, глянцевого журнала, который учит нас, какого размера должна быть грудь, и какого-то учебника по домоводству 1956 года, где учат, как крутить кудри. Это немыслимо. Это просто ужасно. И пока мамаши не спохватятся, ничего с места не сдвинется», — подчеркнула Устинова.

Она пожаловалась, что ее 30-летнему сыну очень трудно найти приличную девушку, которую бы можно было взять в жены. Устинова уверена, что независимо от того, работает ли девушка, водит ли она электропоезд или пишет романы, она, прежде всего, должна оставаться хранительницей домашнего очага.

Сегодня же, посетовала Устинова, своим дочкам мамы внушают, что те должны «выйти замуж не за мужчину, а за деньги или за его машину, за его карьеру, за его папу».

«Но никому не приходит в голову, что спать с автомобилем нельзя. И детей рожать от карьеры нельзя. <…> То, что мама девочке внушает, что себя надо продать подороже, — это беда», — подчеркнула литератор.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, с чего начать воспитание маме мальчика, чтобы в зрелом возрасте он уважительно относился к противоположному полу. По словам специалиста, в первую очередь необходимо выстроить с мальчиком доверительные отношения. Если мама воспринимает ребенка всерьез, учитывает его мнение, то автоматически формируется уважение ребенка к женскому полу. Помимо этого нужно помнить, что «должно быть полное отсутствие тотального контроля и давления на мальчика».

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семья воспитание татьяна устинова
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