Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи

Москва, 11 августа. Момент перегретости биржи лучше предусмотреть заранее и вовремя вывести деньги, предупредил личный брокер «Открытие Брокер» Сергей Трощенков.

Трудно прогнозировать крах на бирже, однако лучше не упустить критическую точку и начать разумно продавать агрессивные позиции, увеличивая долю в портфеле консервативных инструментов, посоветовал эксперт в беседе с «Прайм». Уловить приближение кризиса можно путем отслеживания.

«Можно оценить, где фондовый рынок находится сейчас и что происходило перед ипотечным кризисом 2008 года или перед пузырем дот-комов», — пояснил специалист.

Есть и другие факторы. Например, можно мониторить капитализацию компаний с общей выручкой/прибылью, которую они зарабатывают, и опять же сравнить со средними значениями, а также капитализацию фондового рынка страны с ее ВВП и посмотреть отрыв от исторического среднего значения.

Недавно россиянам рассказали, где лучше покупать валюту. По словам экспертов, можно пользоваться для этих целей не только биржей, но и банковскими приложениями.