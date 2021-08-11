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Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи
Экономика
Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи
pixabay.com

Москва, 11 августа. Момент перегретости биржи лучше предусмотреть заранее и вовремя вывести деньги, предупредил личный брокер «Открытие Брокер» Сергей Трощенков.

Трудно прогнозировать крах на бирже, однако лучше не упустить критическую точку и начать разумно продавать агрессивные позиции, увеличивая долю в портфеле консервативных инструментов, посоветовал эксперт в беседе с «Прайм». Уловить приближение кризиса можно путем отслеживания.

«Можно оценить, где фондовый рынок находится сейчас и что происходило перед ипотечным кризисом 2008 года или перед пузырем дот-комов», — пояснил специалист.

Есть и другие факторы. Например, можно мониторить капитализацию компаний с общей выручкой/прибылью, которую они зарабатывают, и опять же сравнить со средними значениями, а также капитализацию фондового рынка страны с ее ВВП и посмотреть отрыв от исторического среднего значения.

Недавно россиянам рассказали, где лучше покупать валюту. По словам экспертов, можно пользоваться для этих целей не только биржей, но и банковскими приложениями.

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валюта крах биржа
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