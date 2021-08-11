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Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона

  /   Обновлено: 11 августа 2021 01:20
Шоу-бизнес
Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона
Global Look Press  /  AdMedia / MediaPunch via www.ima

Лос-Анджелес, 11 августа. Голливудская актриса Марго Робби присоединилась к актерскому составу нового фильма режиссера «Отеля «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона.

Как сообщает портал Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники, Робби, блистающая сейчас в роли Харли Квинн в блокбастере «Отряд самоубийц», присоединилась к списку последнего проекта Андерсона, съемки которого начнутся в конце августа.

Детали сюжета хранятся под секретом. Название фильма также пока неизвестно. Источники не смогли уточнить, будет ли у Марго главная или второстепенная роль.

На данный момент известно, что уже утверждены несколько звездных актеров. Среди них Эдриен Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Все они уже работали с Андерсоном в картине «Отель «Гранд Будапешт». Этот фильм, напомнил, удостоен четырех «Оскаров» (лучшие костюмы, грим, саундтрек и работа художника-постановщика), «Золотого глобуса» за лучший фильм, а также еще нескольких престижных кинопремий.

Недавно стало известно, что к работе над картиной подключился двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс.

Сейчас Марго Робби снимается в «Вавилоне», оде Дэмиена Шазелла Голливуду 1920-х годов, в которой она воссоединилась с партнером по фильму «Однажды в Голливуде» Брэдом Питтом. Помимо этого, продолжается работа над картиной «Барби», основанной на легендарной линии игрушек, режиссером которой станет Грета Гервиг.

Недавно Тильда Суинтон раскрыла в интервью несколько деталей нового проекта Андерсона. По словам актрисы, съемки начнутся в августе в Испании. Однако сюжет фильма не будет иметь отношения к этой стране.

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Все новости / Шоу-бизнес / Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона
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