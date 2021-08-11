«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате

Москва, 11 августа. Поклонники заподозрили певицу Светлану Лободу в плагиате композиции дуэта Artik & Asti после релиза нового клипа на песню Allo.

Несколько недель назад Лобода опубликовала на своем канале в YouTube клип на композицию Allo. Песня была записана уже после ухода ее продюсера Нателлы Крапивиной, с которой звезда рассталась после скандала той с Филиппом Киркоровым и обвинениями в плагиате.

Клип вызвал восторги преданных поклонников, но также и много вопросов. В комментариях под видео многие обратили внимание, что с первых нот трек напоминает прогремевший хит Artik & Asti «Грустный дэнс».

Некоторые из слушателей отметили, что это не плагиат, а «серийный контент». При этом, оправдывая певицу, пользователи невольно подтверждали схожесть треков.

«Ну, похоже у Artik & Asti и «Грустный Дэнс» и «Девочка танцуй» с «Истеричкой» — это серийный контент, поэтому песня Лободы и напоминает вам разные песни, но одной группы. Но мне лично кажется, что она вдохновилась именно «Грустным Дэнсом»», — выразил мнение один из пользователей.

«Причем здесь Asti & Artik? И тот же Барский? Это стиль такой House или Deep House. В нем сейчас почти все молодые артисты работают. Поэтому вам и кажется, что песни похожи. А на самом деле это такой стиль», — заступился за Лободу другой слушатель.

Ранее Лобода оказалась втянута в скандал своего продюсера Крапивиной и Киркорова. В словесной перепалке Киркоров, в частности, обратил внимание на «украденное» выступление звезды, которое та представила на премии Муз-ТВ. Костюм и номер артистки повторяли выступление Бейонсе.

Оправдываясь, Лобода заявила, что многие артисты в своем творчестве поднимали тему присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.