Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 02:08
02:02
Экономика
Ставки по вкладам вернулись в России к допандемийному уровню
02:01
Общество
Скромное надгробие Фаины Раневской разочаровало россиян
02:00
Происшествия
Барецкий заявил, что его «кинули» в Нью-Йорке, продав аварийное жилье
01:45
Экономика
Брокер Трощенков назвал критический момент для вывода денег с биржи
01:39
Общество
Срок оформления пособий в России сократят до пяти дней к 2024 году
01:35
Общество
«Это немыслимо»: Татьяна Устинова рассказала о главных ошибках в воспитании девочек
01:20
Шоу-бизнес
Марго Робби составит компанию Хэнксу и Броуди в новом фильме Уэса Андерсона
01:19
Шоу-бизнес
«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
01:19
Происшествия
Стало известно о последствиях взрыва в больнице Владикавказа
01:16
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
Все новости

«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
Шоу-бизнес
«Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
Pr Scr youtube.com  /  LOBODA

Москва, 11 августа. Поклонники заподозрили певицу Светлану Лободу в плагиате композиции дуэта Artik & Asti после релиза нового клипа на песню Allo.

Несколько недель назад Лобода опубликовала на своем канале в YouTube клип на композицию Allo. Песня была записана уже после ухода ее продюсера Нателлы Крапивиной, с которой звезда рассталась после скандала той с Филиппом Киркоровым и обвинениями в плагиате.

Клип вызвал восторги преданных поклонников, но также и много вопросов. В комментариях под видео многие обратили внимание, что с первых нот трек напоминает прогремевший хит Artik & Asti «Грустный дэнс».

Некоторые из слушателей отметили, что это не плагиат, а «серийный контент». При этом, оправдывая певицу, пользователи невольно подтверждали схожесть треков.

«Ну, похоже у Artik & Asti и «Грустный Дэнс» и «Девочка танцуй» с «Истеричкой» — это серийный контент, поэтому песня Лободы и напоминает вам разные песни, но одной группы. Но мне лично кажется, что она вдохновилась именно «Грустным Дэнсом»», — выразил мнение один из пользователей.

«Причем здесь Asti & Artik? И тот же Барский? Это стиль такой House или Deep House. В нем сейчас почти все молодые артисты работают. Поэтому вам и кажется, что песни похожи. А на самом деле это такой стиль», — заступился за Лободу другой слушатель.

Ранее Лобода оказалась втянута в скандал своего продюсера Крапивиной и Киркорова. В словесной перепалке Киркоров, в частности, обратил внимание на «украденное» выступление звезды, которое та представила на премии Муз-ТВ. Костюм и номер артистки повторяли выступление Бейонсе.

Оправдываясь, Лобода заявила, что многие артисты в своем творчестве поднимали тему присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Серийный контент»: Лободу вновь обвинили в плагиате
плагиат лобода asti & artik
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru