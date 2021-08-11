Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии

Москва, 11 августа. Цена поставляемого в Европу из России электричества выросла и на некоторых биржах уже превысила допандемийный уровень.

При этом согласно протоколу совещания в Минэнерго от 27 июля, стоимость выросла в 22 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что в 2020-м электроэнергия дешевела, а в 2021-м стоимость ресурса выросла на фоне роста потребления и подорожания энергоносителей в Европе, передают «Известия».

Такой впечатляющий результат заметен на фоне отрицательных показателей стоимости в разгар пандемии, низкая база июля 2020 позволила зафиксировать значительный рост показателя.

Накануне в прошлом месяце электроэнергия для промышленности на бирже из-за жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений. Об этом сообщил АТС.