Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 05:11
05:03
Общество
«Позорище»: украинцы высмеяли мощный ответ Украины Белоруссии
05:03
Общество
«Под удар страну ставят»: украинцы раскритиковали призыв установить ПВО США
05:02
Общество
Назван неочевидный способ защиты банковской карты от мошенников
04:48
Спорт
«Позор в Токио»: в Главреде объяснили провал Украины на Олимпиаде
04:48
Спорт
В Al Jazeera объяснили, почему Месси покинул «Барселону»
04:39
Общество
«США — не мировой жандарм»: французы оценили санкции против Белоруссии
04:38
Политика
NI: Восточной Европе нужно смириться с «СП-2»
04:31
Общество
Врач Потапов назвал простой способ профилактики мочекаменной болезни
04:30
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
04:29
Происшествия
Вооруженные злоумышленники избили ихтиолога на Сахалине
Все новости

Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии

  /   Обновлено: 11 августа 2021 05:00
Общество
Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
Global Look Press  /  Ralph Lauer / ZUMAPRESS.com

Москва, 11 августа. Цена поставляемого в Европу из России электричества выросла и на некоторых биржах уже превысила допандемийный уровень.

При этом согласно протоколу совещания в Минэнерго от 27 июля, стоимость выросла в 22 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что в 2020-м электроэнергия дешевела, а в 2021-м стоимость ресурса выросла на фоне роста потребления и подорожания энергоносителей в Европе, передают «Известия».

Такой впечатляющий результат заметен на фоне отрицательных показателей стоимости в разгар пандемии, низкая база июля 2020 позволила зафиксировать значительный рост показателя.

Накануне в прошлом месяце электроэнергия для промышленности на бирже из-за жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений. Об этом сообщил АТС.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экспортная цена российского электричества превысила уровень до пандемии
экспорт электричество электроэнергия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru