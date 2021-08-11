Депутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей

Москва, 11 августа. Повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей предложили депутаты Госдумы России.

Данный законопроект планирует внести в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. При принятии он вступит в силу в следующем году.

Депутат отметил, что нынешний уровень минимальной оплаты труда занижен в России — на сумму нынешнего МРОТ тяжело прожить целый месяц. Инициативу поддержали в большинстве фракций Госдумы.

«Известия» со ссылкой на Минтруд сообщают, что ведомство готовит альтернативный законопроект. Согласно ему, прожиточный минимум в 2022 году должен составить 13,6 тысячи рублей.