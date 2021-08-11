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Платежная система «Мир» упростит возврат денег по ряду операций

  /   Обновлено: 11 августа 2021 05:00
Экономика
Платежная система «Мир» упростит возврат денег по ряду операций
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 11 августа. Платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата средств по операциям, предполагающим начисление электронных чаевых и снятие наличных в магазинах с покупкой.

С 26 октября клиенты получат возможность вернуть деньги за основную часть платежа, но оставить неизменной сумму выданных наличных или чаевых, сообщает со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы газета «Известия».

В ВТБ изданию сообщили, что подобная практика уже есть в международных платежных системах, поэтому нововведения позволят клиентам при использовании карт «Мир» пользоваться привычными сервисами.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки будут принимать оплату картами «Мир» через платежную систему Apple Pay. К сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ и «Россельхозбанк», МКБ эту возможность внедрит к осени текущего года.

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россия мир платежная система
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