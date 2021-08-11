Гинцбург: все прогнозы о об эффективности вакцины «Спутник V» сбылись

Москва, 11 августа. Конструкция вакцины «Спутник V» оказалась на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Именно такой исход прогнозировали специалисты и такого успеха ожидали от российского препарата. При этом на высокую оценку препарата в других странах никак не повлиял российский Минздрав, это исключительно объективные данные, сообщают «Известия».

«Поразительно, как все сбывается. Все то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются», — отметил ученый.

Незадолго до интервью с создателем вакцины стало известно, что Венгрия, Аргентина, Сан-Марино признали высокие качества препарата от коронавирусной инфекции из России, разработанного Центром им. Гамалеи.

Недавно президент России Владимир Путин напомнил, что «Спутник V» был зарегистрирован ровно год назад. Сейчас послужной список препарата вмещает в себя 69 пунктов из стран, которые зарегистрировали лекарство.