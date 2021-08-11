Непривитым студентам предложат дистанционное обучение в российских вузах

Москва, 11 августа. Минобрнауки обнародовало рекомендации, касающиеся организации обучения студентов вузах в новом учебном году. Непривитым от коронавируса студентам могут предложить дистанционку.

Министерство утвердило рекомендации 29 июля. В СМИ они попали в понедельник, 9 августа.

Согласно рекомендациям, студентов не обязывают проходить вакцинацию от коронавируса. Тем, у кого нет справки о перенесенном COVID-19 и отсутствует прививочный сертификат, предложат учиться дистанционно. Для остальных предусмотрен очный формат обучения в вузах.

Ситуацию прокомментировал глава министерства Валерий Фальков. Он рассказал «Известиям», что Минобрнауки выступает против принудительного вакцинирования студентов российских вузов и введения каких-либо ограничений для непривитых.