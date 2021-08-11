Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 00:39
00:38
Армия
Масштабная тренировка войск РЭБ пройдет на российско-белорусских учениях в сентябре
00:36
Общество
Депутаты предложили повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей
00:34
Общество
Хештеги про синего кита заблокировали в TikTok по требованию РКН
00:34
Общество
Директор Центра Гамалеи Гинцбург объяснил преимущества в эффективности «Спутника»
00:33
Экономика
Платежная система «Мир» упростит возврат денег по ряду операций
00:31
Общество
Гинцбург: все прогнозы о об эффективности вакцины «Спутник V» сбылись
00:26
Общество
Непривитым студентам предложат дистанционное обучение в российских вузах
00:24
Экономика
Рост стоимости нефти отрицательно повлиял на глобальную индустрию перевозок
00:24
Экономика
Ипотека и потребительские кредиты подорожали в крупных банках России
00:21
Общество
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали год назад
Все новости

Непривитым студентам предложат дистанционное обучение в российских вузах
Общество
Непривитым студентам предложат дистанционное обучение в российских вузах
pixabay.com

Москва, 11 августа. Минобрнауки обнародовало рекомендации, касающиеся организации обучения студентов вузах в новом учебном году. Непривитым от коронавируса студентам могут предложить дистанционку.

Министерство утвердило рекомендации 29 июля. В СМИ они попали в понедельник, 9 августа.

Согласно рекомендациям, студентов не обязывают проходить вакцинацию от коронавируса. Тем, у кого нет справки о перенесенном COVID-19 и отсутствует прививочный сертификат, предложат учиться дистанционно. Для остальных предусмотрен очный формат обучения в вузах.

Ситуацию прокомментировал глава министерства Валерий Фальков. Он рассказал «Известиям», что Минобрнауки выступает против принудительного вакцинирования студентов российских вузов и введения каких-либо ограничений для непривитых.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Непривитым студентам предложат дистанционное обучение в российских вузах
студенты минобрнауки вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru