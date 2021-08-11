Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали год назад

Москва, 11 августа. Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

Препарат от коронавируса, который захватил весь мир, получил название «Спутник V». По словам главы лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Н.Ф Гамалеи профессор Александра Бутенко, разные критерии свидетельствуют о том, что эта вакцина является лучшей из существующих на сегодня в мире. Он отметил, что это подтвердил материал в международном журнале Vaccines, в котором говорится о защите вакцины от новых штаммов коронавируса. Об этом информируют «Известия».

Российская вакцина «Спутник V» сегодня зарегистрирована уже в 69 странах мира. Производство препарата будет производится в 14 государствах помимо России. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», согласно которым эффективность вакцины составила 91,6%. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что российские препарат будет разрешен в ЕС осенью этого года.

Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от вируса гриппа «Флю-М Тетра». Она разработана специалистами Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).