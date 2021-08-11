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Хештеги про синего кита заблокировали в TikTok по требованию РКН
Общество
Хештеги про синего кита заблокировали в TikTok по требованию РКН
pixabay.com

Москва, 11 августа. Роскомнадзор добился блокировки хештегов про игру «синий кит» в TikTok, об этом сообщил представитель социальной сети.

Также заблокированы ссылки на запрещенный контент, связанный с тематикой суицида, передают «Известия». Сейчас регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов, по которым планируется приступить к созданию реестра соцсетей, который позволит значительно сократить количество нежелательного контента.

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в регулятор в июне письмо с просьбой повлиять на контент, распространяющий сведения суицидального содержания. В ответ были удалены несколько хештегов, посты TikTok и Instagram, в которых ассоциация увидела признаки запрещенного контента.

Также недавно регулятор заблокировал несколько сетевых СМИ: «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Правозащита Открытки», после чего сотрудники изданий заявили, что прекращают работу в стране.

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