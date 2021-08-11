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Рост стоимости нефти отрицательно повлиял на глобальную индустрию перевозок
Экономика
Рост стоимости нефти отрицательно повлиял на глобальную индустрию перевозок
wikipedia.org  /  kees torn / CC BY-SA 2.0

Москва, 11 августа. Аналитики рассказали, как зашкаливающий рост цен в нефтяной отрасли разгоняет инфляцию в других сферах мировой экономики.

Специалисты в беседе с «Известиями» отмечают, что авария в Суэцком канале, модернизация парка морских линий и рост цен на горючее — все сыграло понемногу в повышении глобальных тарифов на морские перевозки. Наблюдается ситуация, которая ранее не встречалась: цена фрахта увеличилась в разы лишь за год.

Возникающая ситуация вредит импортерам: они не могут поглощать огромный рост издержек. Из-за этого цены растут и на полках магазинов, и в залах автосалонов по всему миру. Эксперты в беседе с «Известиями» заявили, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

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