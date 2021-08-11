Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян с вакцинацией на дому

Самара, 11 августа. Злоумышленники в Самарской области начали приходить к россиянам под видом врачей и вакцинировать их фальшивыми препаратами от коронавируса.

Мошенники отвлекают людей заполнением анкет или усыпляют препаратами, после чего преступники крадут драгоценные вещи из квартир жертв, передают «Известия». Злоумышленники разрабатывают фальшивые сайты о платной прививке от коронавируса или отправляют пользователям в соцсетях информацию о возможности вакцинироваться на дому. Также мошенники способны звонить и представляться менеджером медицинской организации.

Преступники также недавно нашли способ обманывать россиян во время пандемии. Они создают фейковые сайты, которые обещают россиянам разные государственные выплаты.